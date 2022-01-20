Муфтий Гайнутдин призвал мусульман России вакцинироваться от коронавируса

20 янв. 18:28

Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин выступил с заявлением о необходимости вакцинации от COVID-19.

"Призываю всех вас быть ответственными, пойти и сделать необходимую прививку", - сказал он, выступая в Соборной мечети Москвы в четверг.

Муфтий напомнил, что пророк Мухаммад учил не причинять вреда себе и другим. "Своим примером он показал: жизнь и здоровье – это дар Всевышнего, который нужно беречь. И мы обязаны следовать этому благородному призыву", - подчеркнул он.

Глава ДУМ России отметил, что человечество переживает сложный момент. "Прямо в эту минуту десятки и сотни тысяч людей находятся в реанимациях, это чьи-то родители, дети, жены и мужья, близкие. В такой ситуации верующий человек, уповая на милость Всевышнего, обязан прислушаться к рекомендациям и указаниям врачей. Единственный путь сохранить жизни – это прививка", - сказал муфтий Гайнутдин.