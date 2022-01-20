Переговоры между Россией и Украиной пройдут в Стамбуле - источник

20 янв. 18:18

Турция планирует проведение переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, сообщил источник в турецком МИД.

"Переговоры по минским соглашениям состоятся в Стамбуле. В них будут принимать участие те же игроки, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ. Дата проведения переговоров пока не определена. Встречи в рамках переговорного процесса будут частыми и регулярными", - поделился представитель министерства.

Он подчеркнул, что позиция Турция в данном вопросе четкая. "Она заключается в необходимости шагов, направленных на снижение напряженности, предупреждение вооруженного конфликта и в дальнейшем поддержание и укрепление диалога. Мы занимаем эту позицию и в НАТО. Положение Турции в настоящее время весьма влиятельно", - добавил источник.

Ранее сообщалось, что президент Реджеп Тайип Эрдоган предлагает провести в Турции встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы "уладить разногласия" между двумя странами.