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Раиси присвоили звание почетного профессора МГУ

Раиси присвоили звание почетного профессора МГУ

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий присвоил президенту Ирана Эбрахиму Раиси звание почетного профессора этого вуза.

"Эбрахиму Раиси присваивается звание почетного профессора Московского университета", - сказал ректор на встрече с президентом Исламской Республики.

Садовничий также отметил, что оно гарантирует Раиси, права, почести и привилегии, передает агентство IRNA.

Напомним, президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл с визитом в Россию 19 января. В ходе поездки он встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а также выступил на заседании Госдумы.

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