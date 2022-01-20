Раиси присвоили звание почетного профессора МГУ

20 янв. 17:58

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий присвоил президенту Ирана Эбрахиму Раиси звание почетного профессора этого вуза.

"Эбрахиму Раиси присваивается звание почетного профессора Московского университета", - сказал ректор на встрече с президентом Исламской Республики.

Садовничий также отметил, что оно гарантирует Раиси, права, почести и привилегии, передает агентство IRNA.

Напомним, президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл с визитом в Россию 19 января. В ходе поездки он встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а также выступил на заседании Госдумы.