В Узбекистане будут прививать от коронавируса детей с пяти лет

20 янв. 18:05

В Узбекистане разрешили вакцинацию от коронавируса детей с пяти лет, сообщил в четверг заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков.

Решение о вакцинации от коронавируса детей принято для предотвращения распространения омикрон-штамма с учетом рекомендаций международных и национальных экспертов.

Вакцинация будет происходить на добровольной основе (с согласия родителей или опекунов), применяться будет препарат Pfizer - треть взрослой дозы.

Прививать от коронавируса детей с 12 лет в республике можно с сентября 2021 года.