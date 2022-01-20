Блинкен расскажет Лаврову о позиции США и их союзников по Украине

20 янв. 17:53

Госсекретарь США Энтони Блинкен на предстоящей встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым представит ему общую позицию США и их европейских партнеров относительно необходимости урегулирования ситуации вокруг Украины дипломатическим путем. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства сообщил сегодня на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

"<...> На встрече с министром иностранных дел Лавровым завтра [в пятницу] я смогу представить общее мнение, общий настрой США и наших европейских союзников и партнеров на поиск возможности для дальнейшего продвижения вперед путем дипломатии", - цитирует Блинкена ТАСС.

Напомним, 18 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. В ходе беседы стороны обсудили состоявшийся 10 января диалог по стратегической стабильности, заседание Совета Россия - НАТО 12 января и встречу Постоянного совета ОБСЕ 13 января. Позднее стало известно, что Лавров и Блинкен 21 января проведут переговоры в Женеве.