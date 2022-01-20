Тегеран и Москва нацелились на развитие сотрудничества в атомной сфере

20 янв. 17:46

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что Исламская Республика и Россия намереваются развивать стратегическое сотрудничество в атомной сфере.

"Сотрудничество в атомной сфере было одним из вопросов стратегической важности на состоявшихся в среду переговорах президента Ирана Эбрахима Раиси с президентом России Владимиром Путиным", - сказал он в интервью телеканалу Press TV.

Камальванди подчеркнул, что проблема атомной промышленности может быть разделена на две части, одна из которых связана, а другая не связана с энергетикой. "Речь идет также о различных видах радиоизотопов, используемых в медицине, промышленности, сельском хозяйстве и в других областях", - цитирует его ТАСС.

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана также сообщил, что прeзидeнты пoгoвoрилo о возможности пoвышeния урoвня ужe "прeкрaсных" ирано-российских отношений. Камальванди oтмeтил сoвмeстный прoeкт стрoитeльствa дoпoлнитeльных блoкoв нa AЭС в Бушeрe, oбрaти внимaниe нa тo, чтo Ирaн планирует за счет атомных электростанций вырабатывать не менее 10 тыс мегаватт электроэнергии.

"Иран разработал программу довести выработку на АЭС минимум до 10 тыс. мегаватт", - поведал он, добавив, что Россия может обеспечить реализацию очень значительной части этой программы.

Напомним, президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл с визитом в Россию 19 января. В ходе поездки он встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а также выступил на заседании Госдумы.