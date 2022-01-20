"Мы спорили с ним из-за Хантингтона". Бывший ректор Дипакадемии рассказал о личности Токаева

В интервью корреспонденту "Вестника Кавказа" Камрану Гасанову заслуженный деятель науки РФ, бывший ректор Дипломатической академии Евгений Бажанов рассказал о своем видении протестов в Казахстане и личности президента Касым-Жомарта Токаева.

- Накануне, после долгого молчания, выступил бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который сказал, что в стране нет внутреннего противостояния. Но мы видим, что Касым-Жомарт Токаев уволил с поста замглавы КНБ племянника Елбасы...

- Поддержка Назарбаевым Токаева послужит нормализации ситуации в Казахстане. Между ними лично противостояния нет, но в окружении Назарбаева было немало людей, которые игнорировали и мешали Токаеву работать. Эти люди сыграли негативную роль во время волнений: либо ничего не делали, либо раздували пожар. Они ожидали, что власть будет у них, и Токаев удалится [с политической арены]. Были уволены также другие представители "большой семьи" и правительства. Арестован руководитель безопасности Масимов и еще 10 человек.

- Правильно ли мы понимаем, когда в 2019 году Назарбаев передал власть Токаеву, этим были недовольны ключевые люди в казахстанской власти, которые попытались его сейчас свергнуть?

- Это первое. И второе - они не хотели ничего менять, Токаев начал бороться с коррупцией и проводить реформы. Это им было невыгодно, поскольку задевало интересы людей, связанных с нефтяным капиталом. Токаев пришел с программой реформ. Он имеет богатый международный опыт, он работал в Сингапуре и Китае, изучал Южную Корею, Японию. Он хотел использовать лучшее, что есть в Азии, но ему мешали. В итоге эти противоречия накопились в обществе. Те, кто был близок к власти и недоволен Токаевым, решили воспользоваться протестами, чтобы создать хаос.

- Сохранится ли стабильность?

- Для этого Токаеву нужно всерьез заниматься реформами, создав для этого широкий коллектив специалистов.

- Вы достаточно близко знакомы с Токаевым. Каким он Вам видится как человек?

- Он окончил в МГИМО. Он блестящий китаист. Учился и работал в Китае, потом работал в Сингапуре. Переводил высшим руководителям СССР, был теоретически очень сильный человек по теме отношений с КНР. Потом он окончил Дипломатическую академию, и когда СССР распался, поехал в Казахстан и стоял у истоков казахстанской независимости. Он возглавил МИД и с нуля начал строить внешнюю политику с Россией, Китаем, Европой, США и мусульманским миром. Надо было научиться договариваться со всеми - и он это делал не только на практике, но и в теории. Токаев - автор десятков трудов по внешней политике Казахстана и международным отношениям. В 2001 году в Дипакадемии он защитил докторскую диссертацию, я был консультантом при его защите. Сейчас редко найдешь государство, которое ладит со всеми. И это достижение Токаева для Казахстана.

Дальше он назначается заместителем генсека ООН, где занимается иранской ядерной программой и европейской безопасностью. Его имя звучало на весь мир. Его на международном уровне знали больше, чем на постсоветском пространстве. Целый ряд лет он был премьером и главой Сената Казахстана. Он прекрасно знает опыт реформ в Китае, Сингапуре, Южной Корее и Швейцарии, где тоже работал. Токаев - человек демократических убеждений.

- А у Токаева были амбиции к власти? Он - властный человек?

- Кто у нас в Дипакадемии защищался, занял видную позицию. Вот защитился Ким Дэ Чжун - стал президентом Южной Кореи. Александр Дзасохов стал президентом Северной Осетии. Анатолий Торкунов стал ректором МГИМО. Токаеву некуда дальше было расти. Я как-то сказал: "Было бы неплохо, если бы Токаев стал генсеком ООН, которую никогда не возглавлял человек с постсоветского пространства". Проходит время, и Назарбаев выдвигает Токаева на пост заместителя генсека ООН. Токаев в итоге проработал там. А в Дипакадемии он отметал эту перспективу (стать президентом Казахстана - прим. ред.). Вот видите, в итоге стал.

- Каково его отношение к России?

- Объективно любой руководитель Казахстана будет стремиться к нормальным отношениям с Россией, потому что: а) самая протяженная граница, б) история, в) русскоязычное население, г) экономика и д) безопасность. Токаев боялся, что страна развалится и превратится в Афганистан, поэтому обратился к Москве. Есть и субъективный фактор: он учился в МГИМО, защищался в Дипакадемии. У него семейные корни связаны с Россией, у Токаева жена русская. Он блестяще знает, что происходит в России, знает, что идет в наших театрах, и как играют наши футбольные команды. У него вторая любовь - Россия. Токаев - очень эрудированный человек. Он тянется к знаниям. И если где-то в США выйдет книга по внешней политике - он уже прочитал ее.

- Кем из знаменитых людей он восторгался?

- Думаю, он с большим уважением относился к Громыко, цитировал его. Также как и к бывшему шефу Пан Ги Муну. Из ученых - это Самюэль Хантингтон. Токаев с большим уважением относился к его трудам. Мы даже спорили.