В пятницу Москву накроет циклон "Ида"

20 янв. 17:36

В ночь на пятницу в столичный регион ворвется циклон "Ида", он принесет Москве очередную порцию осадков, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

"В предстоящий вечер Центральную Россию атакует ненастный североатлантический циклон по имени "Ида", который до конца недели принесет с собой до 8-13 мм осадков, или 1/3 месячной нормы. Причем львиная доля снега придется на ближайшие двое суток", - сообщил синоптик.

Снегопад в пятницу может стать рекордным, ожидается до 5-7 мм осадков, при рекорде в 7,5 мм. Снежный покров в Москве за день вырастет на 2-3 см. Осадки ухудшат видимость на дорогах, не исключена слабая метель. Температура воздуха составит минус 1-4 градуса.

"В субботу снежное ненастье чуть ослабеет – прогнозируется 3-5 мм, сугробы подрастут до 41 см, что почти в 1,5 раза выше нормы. Столбики термометров будут колебаться от минус 2 до минус 7", - продолжил Тишковец.

В воскресенье вероятность снега снизится, в облаках появятся просветы, похолодает - под утро будет до 11 градусов мороза, днем минус 3-8. В ночь на понедельник в Москве станет морознее - минус 10-15, такая температура соответствует климатической норме.