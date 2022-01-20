Тестирование на коронавирус в Египте обойдется туристам в $20

20 янв. 17:11

В аэропортах Египта с 22 января внедряются экспресс-тесты на коронавирус для туристов, стоимость теста - $20, пишет РИА Новости.

"ПЦР-тест (по прибытии - ред.) заменяется на экспресс-тест Antigen стоимостью в 20 долларов США", - говорится в оповещении департамента здравоохранения Египта.

Экспресс-тесты станут обязательными для туристов, "в случае наличия у египетских органов сомнений в подлинности предъявляемых документов о прививке или тесте".

В случае положительного результата теста, туриста ждут 10 дней карантина в отеле, на шестой день сдается ПЦР-тест. Все расходы на экспресс-тесты, самоизоляцию в отеле или возвращение в страну вылета при обнаружении коронавируса ложатся на отдыхающих.