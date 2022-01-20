"Омикрон" признан доминантом в Грузии

20 янв. 16:58

Ковидный штамм "омикрон" доминирует в Грузии, несмотря на то, что в стране все еще циркулируют другие штаммы коронавируса. Об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Он отметил, что по последним данным в Грузии зафиксировано около 1,4 тыс лабораторно-подтвержденных случаев "омикрона". По словам главного эпидемиолога республики, "лидером" по распространению распространения "омикрона" признаны Тбилиси, Имерети и Аджария.

"В стране 70% положительных случаев приходится на "омикрон". В Тбилиси этот процент еще более высокий – 80%, а в регионах – 40-60%. Можно сказать, что он доминант, однако циркулируют и другие штаммы", - приводит слова Гамкрелидзе Sputnik Грузия.