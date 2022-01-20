Женщину, ребенок которой насмерть обжегся в ее отсутствие, осудят в Ингушетии

20 янв. 16:57

Карабулакский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы, из-за которой умер ее полуторогодовалый сын, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ингушетии.

Как установило следствие, мать двух мальчиков 2018 и 2020 годов рождения 11 ноября прошлого года в Карабулаке в своем доме оставила детей одних на кухне, и в какой-то момент они опрокинули на себя чайник с кипятком, находившийся на газовой плите.

"Несмотря страдания детей, женщина не отвезла их в больницу, лечила сыновей народными средствами в домашних условиях. В результате у полуторогодовалого ребенка развилась септикотоксемия, от которой он скончался через три дня", - пояснили в надзорном ведомстве.

Вред здоровью второго малыша был оценен как средней тяжести.

Матери вменяют ч. 1 ст. 109 и ст. 156 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности", "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем".