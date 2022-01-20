Неудачливые разбойники с отверткой пойманы за час на Кубани

20 янв. 16:23

Подозреваемые в разбойном нападении задержаны по горячим следам в Павловском районе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Кубани.

Поздно ночью в полицию позвонил житель поселка Октябрьский и рассказал, что в дом, где он живет вместе со своим знакомым, ворвались двое неизвестных, атаковали их, а затем, угрожая отверткой, потребовали отдать деньги. Натолкнувшись на отказ, преступники избили потерпевших, отняли у одного из них мобильный телефон и сбежали.

Ориентировка на разбойников была передана дежурным нарядам, и поймать злоумышленников удалось по горячим следам - уже через час двое подозреваемых были доставлены в районный одел полиции: местные жители 24 и 26 лет прятались от полиции по месту проживания.

"При личном досмотре у одного из мужчин полицейские изъяли отвертку, предположительно используемую им в момент нападения", - отметили в управлении.

"Установлено, что задержанные проникли в домовладение заявителя, выбив входную дверь. Поняв, что денег и ценностей в доме нет, злоумышленники избили жильцов и скрылись. Один из нападавших, заметив, что потерпевший пытается позвонить в полицию, отнял у него мобильный телефон", - уточнили в сообщении.

Гаджет был изъят и возвращен законному владельцу.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ "Разбой". Подозреваемые взяты под стражу.