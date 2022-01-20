Жителям подтопленных домов на Кубани окажут помощь 

20 янв. 16:25

Комиссии завершили подворовые обходы в Северском районе Краснодарского края для оценки ущерба от подтоплений. Об этом проинформировали в оперштабе региона.

"Из-за поднятия уровня реки Афипс вода зашла в четыре домовладения в станице Смоленской и в один дом в поселке Афипский", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в соответствии с решением главы Северского района, пострадавшие жители получат материальную помощь.