В Ингушетии появилась школа на 720 мест

20 янв. 16:12

В сельском поселении Яндаре в Ингушетии была возведена школа на 720 мест. Стоимость реализации проекта составила 500 млн рублей.

В образовательном учреждении, помимо классов, есть мастерские для дополнительного образования детей. "В школе созданы 40 учебных кабинетов, здесь имеется спортивный, актовый и читальный залы, два пассажирских лифта, три мастерские для обработки дерева, металла и ткани, предусмотрены душевые, кабинеты стоматолога, логопеда и прививочная", - информирует пресс-служба правительства региона.