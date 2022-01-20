ЛОР-врач рассказал, в чем опасность "омикрона"

20 янв. 16:10

Новый штамм коронавируса "омикрон" необходимо вовремя выявить и вылечить, предупредил отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По его словам, симптомы "омикрона" напоминают признаки ОРВИ, так что многие даже не подозревают, что заболели коронавирусом, считая, что переносят фарингит, ангину или острый ринит "И только потом уже доходят, что это он", - приводит слова доктора Ura.ru.

Зайцев указал, что без необходимого лечения "омикрон" может спровоцировать развитие хронических ЛОР-заболеваний.

"…из острого перейдет в подострое состояние, а из подострого в хроническое, поэтому важно поймать его на ранних стадиях и полноценно пролечить", - подчеркнул отоларинголог.