Солдат, оскорбивший памятник воинам, находится под арестом на Кубани

20 янв. 16:02

Солдат-срочник взят под стражу по уголовному делу о реабилитации нацизма: он дал пощечину памятнику и показал на нем борцовские приемы, - об этом рассказал адвокат Алексей Аванесян.

В начале месяца в социальных сетях появился ролик, на котором парень в военной форме подходит к памятнику двум воинам, дает одной из них пощечину, демонстрирует на обоих монументах борцовские захваты и удары ногами. Сейчас запись удалена.

Сообщалось, что съемка была сделана в воинской части под Горячим Ключом на Кубани, в пресс-службе ЮВО уточнили, что в кадре оказались военнослужащие из регионов Северного Кавказа.

Аванесян сегодня написал на своей странице в Facebook, что взял подозреваемого под защиту. По словам юриста, тот обвиняется по ч. 4 ст 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма", расследование ведется военным следственным отделом СК по Краснодарскому гарнизону, солдат заключен под стражу до 29 января, на следующей неделе суд, скорее всего, продлит эту меру пресечения.

"Мы ждем, когда следователь нам даст экспертизу. Культурологическая, скорее всего, она поставит вопросы, насколько действия, имеющиеся на видеозаписи, могут свидетельствовать о наличии состава преступления, действительно ли это оскорбительные жесты, что это за памятник. Потому что нужно определиться, насколько этот памятник имеет отношение к Великой Отечественной войне", - приводит слова адвоката РИА Новости.