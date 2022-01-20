Верхний Ларс вновь открыт для большегрузов

20 янв. 15:59

Движение по Военно-грузинской дороге восстановлено после улучшения погоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение для всех видов автотранспорта на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в направлении на выезд из Российской Федерации с 15:00 по московскому времени", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Военно-грузинская дорога была закрыта для грузовиков из-за непогоды с 17:10 по московскому времени 19 января.