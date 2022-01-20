Число ковидных коек в КБР может удвоиться

20 янв. 16:00

Количество больничных коек для лечения пациентов с коронавирусом в Кабардино-Балкарии (КБР) смогут увеличить более чем в два раза при ухудшении эпидситуации, заявил глава региона Казбек Коков.

По его словам, итоговое число мест может быть увеличено до 1,6 тыс. "Сегодня ситуация в Кабардино-Балкарии с распространением коронавируса, по оценкам экспертов, стабильная, выявление [новых случаев заражения в сутки] порядка 80 человек", - сказал он.

"В больницах находятся 543 человека, развернуто 710 коек, за последнюю неделю наблюдаем снижение госпитализаций, до 1 600 коек есть возможность развернуть в случае необходимости", - также привел данные глава региона.