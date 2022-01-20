Татуировка выдала грабителя во Владикавказе

20 янв. 15:49

Ограбление ювелирного магазина раскрыли полицейские во Владикавказе. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

Посетитель магазина попросил сотрудницу показать массивную золотую цепь.

"Девушка-продавец охотно передала ювелирное изделие стоимостью 76 тыс рублей. Подозреваемый немного повертел украшение, делая вид, что рассматривает, а потом кинулся бежать", - отметили в полиции.

Правоохранители выяснили, что у грабителя на шее есть татуировка. Благодаря такой яркой примете они оперативно задержали его. Ранее судимый 21-летний местный житель рассказал, что продал украденное украшение, выручив за него 25 тыс рублей, но стражи порядка нашли и изъяли цепь.

Подозреваемый взят под стражу, открыто уголовное дело по ст. 161 УК РФ "Грабеж".