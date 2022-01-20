РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика

Татуировка выдала грабителя во Владикавказе

Татуировка выдала грабителя во Владикавказе

Ограбление ювелирного магазина раскрыли полицейские во Владикавказе. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

Посетитель магазина попросил сотрудницу показать массивную золотую цепь.

"Девушка-продавец охотно передала ювелирное изделие стоимостью 76 тыс рублей. Подозреваемый немного повертел украшение, делая вид, что рассматривает, а потом кинулся бежать", - отметили в полиции.

Правоохранители выяснили, что у грабителя на шее есть татуировка. Благодаря такой яркой примете они оперативно задержали его. Ранее судимый 21-летний местный житель рассказал, что продал украденное украшение, выручив за него 25 тыс рублей, но стражи порядка нашли и изъяли цепь.

Подозреваемый взят под стражу, открыто уголовное дело по ст. 161 УК РФ "Грабеж".

1525 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version