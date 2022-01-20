Новый проект антироссийских санкций представили в США

20 янв. 15:47

ЗАГ: Новый проект антироссийских санкций представлен в США

Конгресс США опубликовал новый проект санкций в отношении России, представленный республиканцем Джимом Бэнксом.

"Законопроект о введении санкций в отношении Российской Федерации и для других целей", - говорится на портале.

Отмечается, что проект, внесенный на рассмотрение 19 января, поддержали еще 38 конгрессменов. Текст документа еще официально не опубликован.

Как сообщает издание Washington Post, проект называется "Акт о привлечении к ответственности Путина". По их информации, он включает в себя санкции против чиновников и силовиков, включая Дмитрия Пескова, Михаила Мишустина, Сергея Собянина, Михаила Мурашко, Сергея Кириенко, Эллу Памфилову, Антона Вайно, Александра Бастрыкина, Александра Бортникова, Виктора Золотова и Юрия Чайки.

Также США планируют ввести санкции против российских бизнесменов: Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаски, Игоря Сечина, Алексея Миллера, Андрея Костина, Геннадия Тимченко. В проекте упомянуты ВЭБ и связанные с ним лица, а также Дмитрий Рыболовлев, Михаил Фридман, Петр Авен, Михаил Гуцериев, Алексадр Винокуров.

Помимо этого, конгресс хочет ввести санкции в отношении журналистов Маргариты Симоньян, Владимира Соловьева и Константина Эрнста, объявить "поддерживаемых Россией" сил в Донбассе террористами и признать Россию спонсором терроризма, ввести запрет на операции с российским госдолгом.

Кроме того, в проекте говорится о необходимости принять меры против "Северного потока-2", включая связанные с ним организации и их акционеров, прекратить траты на диалог по кибербезопасности, пока не закончатся атаки на ведомства США, и прекратить траты на диалог по стратегической стабильности, пока Крым является частью России.