Россия запретит криптовалюты

Центробанк предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращения криптовалют для снижения угроз, обусловленных их распространением, говорится в докладе регулятора.

"Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. На наш взгляд, целесообразны дополнительные меры", - сказано в документе.

Как отмечает регулятор, предлагается внести ряд изменений в законодательство.

"Ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории России и установить ответственность за нарушение данного запрета", - подчеркнули в ЦБ.

Помимо этого, Банк России предложил ввести ответственность за нарушение запрета на использование криптовалюты как средство платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые гражданами страны.

"Ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с криптовалютами и установить ответственность за нарушение данного запрета", - предложил Центробанк.

Стоит добавить, что ЦБ также считает введение в России запрета на майнинг криптовалют оптимальным решением.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" бывший заместитель председателя Центробанка России Александр Хандруев, запрет на криптовалюты в России никак не повлияет на российскую финансовую систему. При этом даже после того, как криптовалюты окажутся вне закона, люди вряд ли от них откажутся.

"Криптовалюты существуют автономно, в том числе независимо от воли ведомств и силовых структур. Если сейчас их, грубо говоря, официально выгонят через дверь, они вернутся через окно. Кстати, американский доллар в нашей стране не является законным платежным средством, есть соответствующая статья, требующая проводить официальные расчеты только в национальной валюте, но люди все равно продолжают использовать другие формы расчета. Что касается мира децентрализованных приложений, то он существует независимо от властей, и единственное, чем ему можно повредить – это сделать официальные деньги более конкурентоспособными через повышение скорости, надежности и дешевизны расчетов", - сказал он.

"Человечество живет по законам экономии издержек и доверия к выбранным формам расчета. Если расчеты в криптовалютах будут более удобными, более безопасными, их стоимость будет более устойчивой, они станут привлекательнее других форм расчета. Пока этого не происходит из-за сильных колебаний цен на криптовалюты, это не устоявшийся, спекулятивные рынок, где постоянно наблюдаются скачки вверх и вниз", - добавил бывший заместитель главы Центробанка России, подчеркнув, что россияне сами должны выбрать, что им делать с криптовалютой на пороге ее запрета.

"Надо учитывать, что есть множество форм расчета без официальных денег, например, с помощью токенизации. В мире существует уже около 11 тыс различного рода криптавалют, включая токены и stable coin. Они используются в локальных системах. Те же баллы и кэшбэки, которые начисляют магазины – это такая же форма расчетов. Сама жизнь привела к тому, что идея частных валют получает новые и новые формы реализации, которые были невозможны в доцифровую эпоху", - заключил Александр Хандруев.