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Центробанк Турции решил не менять ключевую ставку

Центробанк Турции решил не менять ключевую ставку

Центральный банк Турции не стал менять ключевую ставку (недельного аукционного РЕПО), оставив ее на уровне 14%. Такое решение было принято по итогам заседания Совета по денежной политике под председательством главы регулятора Шахапа Кавджиоглу.

В сообщении ЦБ Турции обращается внимание на рост геополитических рисков, распространение новых штаммов Covid-19 и высокой вероятности дальнейшего снижения темпов мировой экономики.

"Центробанк Турции внимательно отслеживает негативное влияние глобального роста цен на экономическую ситуацию в стране и финансовые рынки. Регуляторы ведущих стран мира сходятся во мнении, что на фоне высоких цен на энергоносители и несбалансированности спроса и предложения рост цен может сохраняться продолжительный период", - цитирует сообщение банка Anadolu.

Поэтому регулятор пересматривает свою политику с учетом первоочередной значимости поддержки лиры.

В ЦБ ожидают, что, после исчезновения базовых факторов, оказывающих влияние на инфляцию, цены будут постепенно снижаться. На сегодня, считают в Центробанке, фиксируется рост влияния факторов, способствующих подъему турецкой экономики, в целом по итогам нынешнего года в Турции будет зафиксирован профицит текущего счета.

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