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Терапевт лечил больных "мертвой водой" в Хакасии (ФОТО)

Терапевт лечил больных &quot;мертвой водой&quot; в Хакасии (ФОТО)

Терапевт из Черногорска (Хакасия) рекомендовал пациентам лечиться "мертвой водой", с ним проведут разъяснительную беседу. Такое сообщение опубликовал Минздрав республики в Telegram.

Фотографии выданных врачом рекомендации ранее получили широкий резонанс в интернете. Кроме "мертвой воды", снимок бутылки с которой также опубликован в соцсетях, доктор советовал не мыться неделю и есть "кабачковое блюдо".

Еще одному пациенту тот же терапевт прописал магнитотерапию от повышенной температуры: больной должен был водить магнитом с припаянными крышками от банок у горла и носа.

В Минздраве признали, что такие факты имели место, и пообещали провести с врачом разъяснительную беседу.

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