Терапевт лечил больных "мертвой водой" в Хакасии (ФОТО)

20 янв. 15:03

Терапевт из Черногорска (Хакасия) рекомендовал пациентам лечиться "мертвой водой", с ним проведут разъяснительную беседу. Такое сообщение опубликовал Минздрав республики в Telegram.

Фотографии выданных врачом рекомендации ранее получили широкий резонанс в интернете. Кроме "мертвой воды", снимок бутылки с которой также опубликован в соцсетях, доктор советовал не мыться неделю и есть "кабачковое блюдо".

Еще одному пациенту тот же терапевт прописал магнитотерапию от повышенной температуры: больной должен был водить магнитом с припаянными крышками от банок у горла и носа.

В Минздраве признали, что такие факты имели место, и пообещали провести с врачом разъяснительную беседу.