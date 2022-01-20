Дагестанский чиновник незаконно трудоустроил родственника

20 янв. 14:56

В Дагестане возбуждено уголовное дело против главы МКУ " Управление образования Кулинского муниципального района". Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге".

Следователями было выяснено, что начальник незаконно трудоустроил в 2019 году в управление образования Кулинского муниципального района своего родственника, зная, что тот не будет выполнять свои обязанности, при этом зарплату обвиняемый присваивал. Общая сумма ущерба составила более 400 тыс рублей, сообщает РИА Дагестан.

Отмечается, что чиновнику грозит до четырех лет лишения свободы.