Иммунолог назвал условия заражения "омикроном" на улице

20 янв. 14:58

Иммунолог Михаил Костинов не исключил того, что заражение омикрон-штаммом коронавируса может произойти на улице.

Однако, по его словам, есть множество факторов как способствующих, так и, наоборот, снижающих вероятность заболеть. Так, многое зависит от температуры воздуха (чем она ниже, тем губительнее для вируса), осадков (дождь, снег, изморось быстро "прибивают" вирус к земле). Также важна скорость и направления ветра.

Главный фактор – это расстояние, которое отделяет человека от инфицированного и времени встречи, пишут с "Аргументы и факты".

Далее Костин отметил, что если человек молча прошел мимо, то шансы заболеть малы, однако разговор или объятия с инфицированным существенно увеличивают риски.