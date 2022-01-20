В Британии назвали главного агрессора в ситуации с Украиной

20 янв. 14:40

Агрессивные действия НАТО, а не России, стали причиной конфликта вокруг Украины. Об этом заявил колумнист портала Spiked Тим Блэк.

"После окончания холодной войны НАТО расширяла свою сферу влияния на восток. Учитывая это трудно не увидеть логику в обеспокоенности Москвы по поводу альянса", - считает автор.

По словам колумниста, постоянные военные учения в Польше, поставки вооружения в Прибалтику, отправки кораблей в Черное море и разговоры о принятии в НАТО Украины дают основания для того, чтобы считать Альянс угрозой.

Блэк также подчеркивает, что позиция Москвы в отношении Украины стала защитной реакцией на продвижение НАТО на восток. Однако западные страны отправками оружия и военных советников на Украину и статьями о "ностальгии Путина по советскому прошлому" лишь беспричинно усугубляют обстановку.