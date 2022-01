Развертывание сетей 5G вызывает панику на авиарейсах от Японии до Дубая

The Jerusalem Post

Дубайская авиакомпания Emirates Airline сообщила об отмене рейсов в ряд американских городов, в том числе Чикаго, Ньюарк и Сан-Франциско, The Jerusalem Post.

Авиакомпании по всему миру корректируют расписание рейсов и решают проблему с выбором самолетов для полетов в США из-за опасений по поводу введения в эксплуатацию сетей 5G компаниями AT&T Inc. и Verizon Communications Inc. у американских аэропортов. Считается, что они могут представлять угрозу основным системам безопасности.

Дубайская авиакомпания Emirates Airline заявила об отмене рейсов в ряд американских городов, в том числе в Чикаго, Ньюарк и Сан-Франциско, а японские авиалинии Japan Airlines Co. и ANA Holdings Inc. сообщили во вторник, что отказываются от некоторых маршрутов и не будут отправлять свои ”Боинги-777” на и с американского континента после предупреждения, опубликованного компанией Boeing Co.

Корейская авиакомпания Korean Air Lines Co. сообщила, что сеть 5G негативно влияет на ее ”Боинги” моделей 777 и 747-8, поэтому ей необходимо реорганизовать свой парк. Индийская Air India Ltd. сообщила о сокращении или даже отмене рейсов в США с 19 января. Опасения касаются возникновения возможных помех в работе высокочувствительного навигационного оборудования в плохую погоду, что, по словам торговой ассоциации, представляющей основные американские авиакомпании, может привести к ”катастрофическим последствиям”. Частоты так называемого С-диапазона, используемые сервисами 5G, сопоставимы с радиоволнами, на которых работают альтиметрические радары. С их помощью определяется высота и осуществляется посадка в плохую погоду. Помимо этого, радиоволны также обеспечивают работу критически важных систем безопасности.

Вечером во вторник AT&T и Verizon согласились перенести введение в эксплуатацию сотен вышек 5G возле американских аэропортов после переговоров с правительственными чиновниками по вопросам безопасности. Компании, потратившие сотни миллиардов долларов на государственный аукцион в прошлом году, чтобы приобрести права на создание сети, не сообщили, ни насколько было отложено включение вышек, ни размер территории вокруг аэропортов, на которой они расположены.

Президент США Джо Байден сообщил, что достигнутое соглашение предотвратит ”потенциально катастрофические перебои” в авиаперевозках, транспортировке грузов и восстановлении экономики. Тем не менее американская авиакомпания Delta Air Lines Inc заявила, что готовится к возможной отмене рейсов в связи с плохими погодными условиями, начиная со среды, если сигнал 5G будет мешать работе оборудования в определенных условиях.

Авиакомпания American Airlines Group Inc не прокомментировала ситуацию в отношении статуса своих рейсов, выполняемых на ”Боингах-777”.