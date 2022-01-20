"Семейный бизнес": пара мошенников построила финансовую пирамиду в Алматинской области

20 янв. 14:36

Финансовая пирамида действовала под прикрытием "жилищного кооператива" в Алматинской области, об этом сообщается в Telegram-канале Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Областной департамент ведомства ведет досудебное расследование по факту создания финансовой пирамиды ПК "Елимай-2019" и руководства ей.

"Организаторы привлекали средства граждан под видом жилищного кооператива. В настоящее время обратилось более 90 пострадавших лиц", - говорится в сообщении агентства.

По данным следствия, от действий мошенников могло пострадать гораздо больше человек. Всех, кто лишился из-за них своих денег, просят обратиться в агентство.

Руководитель кооператива "Елимай-2019" Кизбаев Ербол и его жена Умирбаева Жазира объявлены в межгосударственный розыск.