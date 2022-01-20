Ушел из жизни режиссер Евгений Арье

20 янв. 14:33

Израильский театральный режиссер Евгений Арье ушел из жизни, сообщила директор театра "Гешер" Елена Крейндлин.

По ее словам, он скончался во время хирургической операции в США. "У нас огромное горе. Умер Евгений Арье", - сказала она, передает РИА Новости.

Евгений Арье родился в Москве в 1947 году, окончил психологический факультет МГУ, учился на курсе Георгия Товстоногова в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.

Служил в Большом драматическом театре, Ленинградском Малом Драматическом театре, Московском театре имени Маяковского, был преподавателем ГИТИСа.

В 1990 году основал в Израиле театр "Гешер". Спектакли театра были известны не только в Израиле, но и за рубежом.