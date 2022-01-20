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Ушел из жизни режиссер Евгений Арье

Ушел из жизни режиссер Евгений Арье

Израильский театральный режиссер Евгений Арье ушел из жизни, сообщила директор театра "Гешер" Елена Крейндлин.

По ее словам, он скончался во время хирургической операции в США. "У нас огромное горе. Умер Евгений Арье", - сказала она, передает РИА Новости.

Евгений Арье родился в Москве в 1947 году, окончил психологический факультет МГУ, учился на курсе Георгия Товстоногова в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.

Служил в Большом драматическом театре, Ленинградском Малом Драматическом театре, Московском театре имени Маяковского, был преподавателем ГИТИСа.

В 1990 году основал в Израиле театр "Гешер". Спектакли театра были известны не только в Израиле, но и за рубежом.

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