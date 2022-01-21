США получили сигналы о необходимости прекращения конфронтационной политики в отношении Китая и России

США оказывают давление на европейские страны, чтобы сорвать инвестиционное соглашение с Китаем и отрезать Россию от Европы, однако им вряд ли удастся добиться успеха в меняющемся мире, пишет South China Morning Post.

”Всякое может произойти”, - говорил министр обороны США Дональд Рамсфелд сказал в 2003 году, когда страна была на пике своего могущества, отвечая на вопрос о разграблении Ирака после вторжения коалиции под руководством Вашингтона. Такое высокомерное отношение Америки кажется невозможным в сегодняшнем меняющемся мире. Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), охватывающее около 30% мирового населения и ВВП, вступило в силу 1 января, следующее на очереди Всеобъемлющее инвестиционное соглашение между Европой и Китаем.

Много говорилось о важности этих двух пактов, однако их влияние на мировые центры силы не было оценено в полной мере. Например, тем, кто бьет тревогу по поводу того, что Япония придерживается позиции США в отношении Китая, что подтверждается провокационными заявлениями бывшего премьер-министра Синдзо Абэ по поводу Тайваня, необходимо напомнить, что Токио также является членом ВРЭП.

Япония подписала соглашение в ноябре 2020 года, воспользовавшись моментом, когда напряженность между США и Китаем достигла пика в последние дни администрации Трампа. Пакт был одобрен парламентом, а затем ратифицирован без излишнего освещения в июне прошлого года. И все это время Япония поддерживала антикитайскую риторику Вашингтона. Токио вполне осознает важность экономического соглашения, и поэтому даже политическая солидарность с США не способна на него повлиять.

То же самое наблюдается в отношении Европы к инвестиционному соглашению с Китаем. Сделка была подписана в декабре 2020 года, но с тех пор из-за подстрекательства США ЕС откладывает ратификацию. Не стоит придавать особого значения этой задержке, поскольку спровоцирована она небольшой группой европейских парламентариев, негодующих из-за предполагаемых нарушений прав человека в Синьцзяне и ответными санкциями Пекина.

Немецкие компании, к примеру, не могут себе позволить праздно наблюдать за тем, как их исключают из важнейших китайских и азиатских цепочек поставок, а их места занимаются конкуренты из Японии и Южной Кореи. Поэтому ратификация инвестиционного соглашения не более чем вопрос времени.

Учитывая внимание, которое США уделяют Европе, отношение Брюсселя к России неоднозначно. Новое коалиционное правительство в Берлине все еще переваривает внешнеполитическое наследие Ангелы Меркель в отношении России. Тем временем Эммануэль Макрон, считающий себя лидером ЕС после ухода Меркель, погряз в борьбе за обеспечение второго президентского срока.

Российские власти предложили США и НАТО принять ряд правил, которые гарантировали бы спокойствие и безопасность в мире, но договориться не удалось. Зато российско-китайский саммит в декабре оказался как нельзя кстати. Лидеры договорились более эффективно решать вопросы безопасности, возникающие в обоих государствах. Взаимная договоренность стала естественным продолжением хоть и неформального альянса, но глубоких отношений, которые даже больше, чем любой из союзов.

Стоит учесть также, что когда протесты в Казахстане переросли в антиправительственные выступления, Россия быстро отправила военных для поддержки президента Касыма-Жомарта Токаева под эгидой ОДКБ. Китай поддержал развертывание миротворцев, а Си Цзиньпин лично отправил сообщение казахскому лидеру, пообещав поддержку в преодолении кризиса.

Недавно пять законных ядерных держав - Китай, Франция, Россия, Великобритания и США - заявили, что ”стать победителем в ядерной войне невозможно, поэтому и развязывать ее ни в коем случае нельзя”. Всем давно известно, что мощные Вооруженные силы России в кратчайшие сроки могут одолеть противников в Западной Европе, поскольку им нет равных на европейском континенте, даже если исключить ядерный компонент. Таким образом, начало года в большой политике началось с сигналов Вашингтону о том, что ему пора преодолеть свою жесткую инерцию и сменить существующую парадигму.