Казахстанцам, погибшим в ходе погромов, спишут кредиты

20 янв. 14:21

Погибшим во время январских беспорядков жителям Казахстана спишут кредиты, сообщил глава департамента защиты прав потребителей финансовых услуг агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций республики Александр Терентьев.

Руководитель ведомства напомнил, что в рамках поручения кредиты погибшим военнослужащим подлежат списанию.

"Такая же работа будет проведена агентством по спискам погибших гражданских лиц в ходе беспорядков. В настоящее время эта работа проводится", - приводит его слова Терентьева Sputnik Казахстан.

Он также подчеркнул, что уничтоженным радикалам кредиты списывать не будут.

Помимо этого, начальник департамента агентства отметил, что пострадавшие граждане смогут рассчитывать на отсрочку по платежам по всем видам займов и микрокредитов, которую предоставят на три месяца, начиная со дня введения режима ЧП.