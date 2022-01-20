В Москве проходит конференция о "Черном январе"

20 янв. 14:16

Посольством Азербайджана в России сегодня была организована онлайн-конференция в память о трагедии "Черного января". 32 года назад, в ночь с 19 на 20 января 1990 года советская власть ввела отряды карателей в Баку, открывших беспорядочный огонь по прохожим и окнам домов. В этом преступлении против человечности погибли 147 бакинцев, в том числе дети, женщины и старики.

Открыл конференцию посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

"Сегодня день, когда весь азербайджанский народ вспоминает шехидов, людей, которые отдали жизни за нашу независимость, за то, чтобы мы сегодня могли нормально жить. Старшее поколение помнит эту страшную ночь. Этому предшествовали сепаратистские события в Нагорном Карабахе, начавшиеся с 1988 года. К сожалению, союзный центр не принимал никаких мер, хотя наши административные органы сигнализировали об этом. Все надеялись, что Москва, руководство СССР вот-вот обратит внимание на то, что происходит в Закавказье", - приводит его слова корреспондент "Вестника Кавказа".

"Мы не понимали, что за этим стоит большая подготовка, большие деньги, что поставлена цель отделиться от Азербайджана. Трудно было представить, что одна республика захочет оторвать часть территории от другой республики. Ни для кого не секрет, что, когда Азербайджан остался без своего мудрого руководителя Гейдара Алиева, заложившего основу будущей самостоятельной жизни Азербайджана, этим воспользовались многие проармянские силы в Москве, в центре", - напомнил дипломат.

"Трудно было представить, что солдаты будут без разбора стрелять по прохожим, по окнам. Стреляли запрещенными пулями, которые буквально разрывали людей на части. Перечислять зверства, произошедшие тогда, по-человечески тяжело и на это не хватит никакого времени", - сказал посол.

"Эти события, призванные, по мнению руководства СССР, напугать людей, произвели совершенно обратный эффект. Люди поняли, что если власти давят население танками, жить в такой стране невозможно. На улицах загорелись костры из партийных билетов, на зданиях было написано "Горбачев - убийца". Для следующих поколений это большой урок, что любые поползновения на этот суверенитет должны жесточайшим образом пресекаться, чтобы больше никогда не происходили события, как в "Черном январе". И мы должны доносить до новых поколений память об этой трагедии", - заключил Полад Бюльбюль оглы.

Полад Бюльбюль оглы обратил внимание, что это преступление против человечности до сих пор не получило международной правовой оценки, а его организаторы и исполнители не понесли ответственности, а также подчеркнул, что эту ответственность должно нести бывшее советское руководство и прежде всего экс-генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев.

Депутат Милли Меджлиса Низами Сафаров отметил, что в ту ночь по приказу руководства СССР в Баку, Сумгаит и другие города вошли 26 тысяч солдат. "Память об этих событиях никогда не сотрется, мы всегда будем помнить и призывать к правосудию над теми, кто был причастен к этим событиям. Введение вооруженных сил преследовало цель подавить волю азербайджанского народа к построению суверенного, независимого государства", - пояснил он.

"В этот момент проявился политический талант общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, который в самые трудные дни провел пресс-конференцию, резко осудил злодеяния и и потребовал дать политическую оценку и наказать виновных. К сожалению, эти события не были расследованы советскими властями, виновные не были привлечены к ответственности", - напомнил Низами Сафаров.

"Эта трагедия является грубейшим нарушением всеобщей декларации прав человека. Это преступление против человечности. Важно квалифицировать его именно так, поскольку преступление против человечности является одним из ключевых преступлений, которые преследуются как в национальном праве, так и на международном уровне со стороны международного уголовного суда. Эти преступления не имеют срока давности. Я хотел бы выразить надежду, что эти злодеяния не останутся безнаказанными, и со временем будут наказаны все, кто имел отношение к этим кровавым событиям в городе Баку", - подчеркнул депутат.

Президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак рассказал, что в 1990 году ему было 27 лет. "Мои родители работали в Баку на приличных должностях, я жил в центре города, напротив комсомольской школы, моя жизнь состояла, кроме работы, из регулярных джазовых фестивалей, кинофестивалей, прогулок по бульвару. Это был фейерверк жизни, уникальная культурная атмосфера, которую сумел создать Гейдар Алиевич за 60-70-е годы и не успели развалить после его ухода в 80-е. Великолепная потрясающая жизнь в Баку. Мы знали, что происходит в Карабахе, мой друг Вадим Корж работал корреспондент АзерИнформа и был постоянно командирован в Карабаха и непосредственно видел, что там происходит, приезжал и рассказывал. Это воспринималось так, что какие-то авантюристы говорят сумасшедшие вещи, которые не могут даже произойти", - поведал он.



"Если бы 19 января кто-то подошел ко мне и сказал, что следующий год я буду встречать в Израиле, я бы сказал, что никуда не уеду, мне тут хорошо жить. Но наступила ночь, и сквозь Баку, по телам почти двух сотен человек прошли танки – по моим знакомым. Их убила своя страна, это не просто ужасно, это не воспринималось мозгом. Возникла атмосфера бега – желание убежать, но не из Баку, не из Азербайджана, а из СССР. Бежать от надвигающегося ужаса, хаоса. Ведь никто в Баку не спрашивал, какой ты национальности, все жили вместе. Эти танки прошли не только по телам, но и по судьбам сотен тысяч людей. Очень много людей уехало после этого из страны. Сегодня у меня друзья во всех концах мира, и все уехали после тех событий", - заявил Лев Спивак.

Профессор МГИМО, доктор филологических наук Абузар Багиров рассказал о том, как протестовала против этого преступления азербайджанская интеллигенция в Москве. Гейдар Алиев рекомендовал им тогда согласовать митинги с милицией и не поддаваться на провокации, поскольку возможные столкновения могли дать Горбачеву повод оправдать нападение на Баку.

Писатель Юрий Помпеев поделился воспоминаниями о "Черном январе" и его последствиях. "32 года назад, 21 января, я прилетел в Баку из Ленинграда. В тот момент войска, входившие в Баку, уже заменили. Расправа над мирным городом была жестокой и невообразимой для того времени – оккупация столицы союзной республики, благополучного города! Танки стояли везде на перекрестках, и это было тяжкое зрелище. Когда я вернулся, в газету "Совесть", где я руководил политклубом, я привез материал "Можете ли вы спокойно спать, Михаил Сергеевич?" Мы не смогли его опубликовать, и я вышел из редакции. В газете "Светлана" удалось опубликовать этот текст и снимки Баку – и тогда она получила самый большой тираж", - рассказал он.

Поэт, публицист, переводчик Ильхам Бадалбейли указал, что события "Черного января" оказались мощным свидетельством того, что азербайджанский народ может быть единым, организованным и цельным. "Нам сделали больно, и мы показали, что мы сила и мы едины. Уже в 6 утра 20 января в Москве у здания постпредства собралась многотысячная толпа азербайджанцев, пришедших выразить свое возмущение тем, что произошло. Мы понимали, что надо прорвать информационную блокаду, изверги же взорвали энергоблоки и закрыли все возможности связи из Баку", - поведал он.

"Спустя 32 года хотелось бы отметить некоторых людей, сделавших очень многое. За несколько дней было проведено десятки пресс-конференций с представителями более 70 СМИ, мир узнал правду о событиях в Баку. Во Франции действовал Рамиз Муталибов, Рустам Ибрагимбеков, в Баку привезли французских журналистов. Нельзя не вспомнить Фархада Агамалиева, написавшего первое воззвание к народам и правительствам мира. 20 января была организована мощная демонстрация, прошедшая по улице Горького, сопровождающая нас милиция не вмешивалась", - рассказал поэт.

"И, конечно, нужно сказать о Гейдаре Алиеве, чьи слова мне посчастливилось слышать самому. Во время его конференции была устроена провокация, были заданы глупые вопросы, но собравшиеся в зале тут же это пресекли. В тот день события получили мощнейшую политическую оценку политического тяжеловеса Гейдара Алиевича, четко охарактеризовавшего события, произошедшие в Баку. Хочу отметить и роль Тофика Меликли, председателя почти всех конференций по разблокировке фактов о "Черном январе". Годы проходят, но эта боль не преходящая, хотя она и стала достоянием истории", - заключил Ильхам Бадалбейли.