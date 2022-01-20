Аджария ушла в снег на два метра

20 янв. 14:10

В высокогорной Аджарии продолжается снегопад. Толщина снега превысила два метра.

В регионе работает чрезвычайный штаб стихии, регулирующий работы по восстановлению инфраструктуры. В школах занятия из-за сильного снегопада не прекратилась, но посещаемость низкая.

Сообщается, что по центральной магистрали Батуми-Ахалцихе транспорт передвигает беспрепятственно передвигается. "В направлении курорта Годердзи разрешено передвижение транспорта с высокой проходимостью и только с использованием противоскользящих цепей", - информирует Sputnik Грузии.

Стало известно, что проблемы с подачей света возникли в пяти селах Шуахеви.

Также проблемы с электроэнергией возникли в Кеда. "Света нет в селах Звари, Квашти и Зесопели. Здесь тоже уже работают технические службы", - говорится в публикации.

Согласно прогнозам синоптиков, в Аджарии распогодится с 21 января.