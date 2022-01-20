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Чавушоглу озвучил повестку второй встречи спецпредставителей Турции и Армении

МИД Турции

Спецпредставители по нормализации двусторонних отношений между Турцией и Арменией на второй встрече рассмотрят шаги по укреплению атмосферы доверия, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он уточнил, что на первой встрече были уточнены цели и ожидания от диалога, причем Анкара стремится к полной нормализации отношений с Ереваном, о чем власти Турции говорили и ранее.

Дипломат отметил, что армянская сторона была удовлетворена этой позицией.

"Будут обсуждены шаги, которые могут последовать за началом авиасообщения и назначением спецпредставителей. Над этим будут работать спецпредставители, а именно обсуждать шаги по укреплению атмосферы доверия", - указал министр.

ФОТО МИД Турции
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