Чавушоглу озвучил повестку второй встречи спецпредставителей Турции и Армении

20 янв. 14:01

Спецпредставители по нормализации двусторонних отношений между Турцией и Арменией на второй встрече рассмотрят шаги по укреплению атмосферы доверия, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он уточнил, что на первой встрече были уточнены цели и ожидания от диалога, причем Анкара стремится к полной нормализации отношений с Ереваном, о чем власти Турции говорили и ранее.

Дипломат отметил, что армянская сторона была удовлетворена этой позицией.

"Будут обсуждены шаги, которые могут последовать за началом авиасообщения и назначением спецпредставителей. Над этим будут работать спецпредставители, а именно обсуждать шаги по укреплению атмосферы доверия", - указал министр.