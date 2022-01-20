Москва побила рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки

20 янв. 13:50

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 38,8 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 33 899 в 85 регионах", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев выявили в Москве - 11 557, в Санкт-Петербурге - 4 753, в Московской области - 2 795. В Краснодарском крае новых случаев 757, в Ставропольском крае - 680, в Крыму - 221, в Дагестане - 188, в Чечне - 159, в Адыгее - 82, в Кабардино-Балкарии - 80, в Ингушетии - 82, в Северной Осетии - 75, в Карачаево-Черкесии - 79.

Общее число инфицированных в России достигло 10 938 261 человек.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 24 478 человек, за весь период - 9 950 333 человека.

Умерли за сутки 684 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 324 060 человек.