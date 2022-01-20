Собянин доложил Путину о ситуации с ковидом в Москве

20 янв. 13:55

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с омикроном-штаммом коронавируса в столице, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что также градоначальник сообщил о работе системы здравоохранения и мерах, принимаемых в связи с возможными пиковыми нагрузками на нее.

"В ходе закрытой части беседы с президентом мэр Москвы подробно информировал его о ситуации с распространением в Москве новой волны коронавируса, связанной с появлением нового штамма "омикрон". Собянин рассказал о том, как функционирует городская система здравоохранения, и какие меры принимаются для [снижения] возможных пиковых нагрузок", - сказал представитель Кремля.