Рецидивист, подозреваемый в особо тяжких преступлениях, пойман в Краснодаре

20 янв. 13:37

Подозреваемый в особо тяжких преступлениях задержан в Краснодаре, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Кубани.

Местный житель был ранее судим, он числится в федеральном розыске.

"Ему инкриминируется совершение убийства, применение насилия в отношении представителей власти, разбойных нападений и серии краж на территории региона", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленник на протяжении нескольких лет незаконно забирался в магазины, частные дома и квартиры жителей различных населенных пунктов Кубани и похищал оттуда имущество, действуя с "высокой степенью конспирации".

Во время розыска весной 2020 года сотрудники ОМВД по Анапе остановили неизвестного мужчину, чтобы проверить его документы. Тот отказался, вынул оружие, дважды выстрелил в правоохранителей, нанеся им ранения, и сбежал.

"Осенью прошлого года по результатам проведенных экспертами криминалистами исследований установлена личность подозреваемого. Кроме того, в ходе предварительного расследования выяснилось, что фигурант также может быть причастен к убийству жителя станицы Ахтанизовской. По предварительным данным, в декабре 2020 года он проник в дом мужчины, выстрелил в него шесть раз и похитил ювелирные украшения", - указала Волк.

Злоумышленника задержали полицейские в Юбилейном микрорайоне Краснодара, он передан представителям следственных органов.