Кремль: США готовы обсуждать вопросы по безопасности

20 янв. 13:31

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает на днях письменного ответа Вашингтона по гарантиям безопасности.

"Время имеет значение. Мы говорим о том, что мы ожидаем получить это на днях, совершенно не обязательно завтра", - сказал Песков, добавив, что ответ может быть получен на следующей неделе.

Он также отметил, что у США имеется готовность для обсуждения вопросов по безопасности, однако, по его словам, она не распространяется на темы, которые имеют для российской стороны принципиальное значение.

"Действительно есть и сигнализируется определённая готовность обсуждать некоторые вопросы, связанные с этой ситуацией, со стороны Вашингтона, со стороны НАТО и так далее, что, наверное, относится к позитивной стороне. Но дело в том, что вот эта готовность обсуждать вопросы, она не распространяется на вопросы, которые носят первостепенное значение для нас", - подчеркнул Песков.