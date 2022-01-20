Полад Бюльбюль оглы: память о невинных жертвах "Черного января" всегда будет жить в наших сердцах

20 янв. 13:30

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" напомнил сегодня о важности сохранения исторической памяти о трагической дате азербайджанской истории – ночи 20 января 1990 года, известной как "Черный январь", когда советская власть послала в Баку карательные отряды, расстрелявшие 147 невинных бакинцев, в том числе детей, женщин и стариков.



"Сегодня исполняется 32 года со дня страшной трагедии, произошедшей в Баку в ночь с 19 на 20 января. Теряющее влияние руководство Советского Союза пошло на беспрецедентную акцию ввода войск в мирный город. И это был не просто ввод войск, а трагедия, поскольку они стреляли по безоружным людям и по окнам домов, уничтожали мирных жителей Баку, которые никакого отношения к политике не имели. Вплоть до того, что один из танков переехал автомобиль "Жигули", где находились четверо сотрудников Академии. Стреляли по каретам скорой помощи, стреляли запрещенными пулями со смещенным центром тяжести. Трудно даже перечислить все то, что происходило в ту страшную ночь в Баку", - сказал он.



"Трагедия стала той красной чертой, после которой уже обратно возврата не было. Люди на площадях стали жечь партийные билеты, так как понимали, что в стране, где правительство давит своих граждан танками, жить уже невозможно. Кровавая ночь 20 января 1990 года стала очень важной и в общественном понимании, и в понимании того, что волю народа сломить невозможно. Было много жертв, пролилось много крови, но это еще больше убедило людей в необратимости процессов, которые шли", - обратил внимание посол Азербайджана в России.



"Здание посольства в Москве особенно дорого азербайджанскому народу, потому что в то время Гейдар Алиев (ставший в дальнейшем общенациональным лидером, а тогда отстраненный от власти) пришел вместе с членами своей семьи в это здание буквально на следующий день и осудил эту трагедию, дал ей политическую оценку, назвал ее преступлением и бросил вызов руководству Советского Союза. В СССР человек, бросивший вызов системе, можно сказать, обрекал себя на очень серьезные осложнения – но Гейдар Алиев не побоялся этого. Азербайджан был тогда в информационной блокаде, и его выступление здесь, в здании постпредства АзССР в Москве, сыграло очень большую роль в донесении правды о трагедии до всего мира", - поведал Полад Бюльбюль оглы.



"Азербайджанцы, живущие в Москве, и мы, сотрудники посольства, ежегодно отмечаем эту трагическую дату. Память о героях, о невинных жертвах, павших за правое дело, всегда будет жить в наших сердцах", - заключил азербайджанский дипломат.