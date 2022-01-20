Самаркандский район Узбекистана прекратит свое существование

20 янв. 13:12

Верхняя палата парламента Узбекистана опубликовала проект изменения административно-территориальных границ районов Самаркандской области и Самарканда.

Сенат предложил полностью ликвидировать Самаркандский район как отдельную административную единицу, а его территории распределить между Самаркандом, Пастдаргомским и Тайлакским районами.

В рамках проекта планируется отдать городу 17 143 га земли Самаркандского, Акдарьинского, Пастдаргомского и Тайлакского районов. При этом 1 898 га Самаркандского района и Самарканда перейдут Пастдаргомскому району. Еще 29 283 га территорий Самаркандского района достанутся Тайлакскому району.

Сам же Самарканд разделят на Корасувский, Согдианский, Сиабский, Багишамальский и Марокандский районы.

Стоит добавить, что административным центром области станет массив Гулобод новообразованного Маракандского района.