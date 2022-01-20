Зась: операция ОДКБ в Казахстане завершена успешно

20 янв. 13:12

Организация Договора о коллективной безопасности успешно провела операцию в Казахстане, об этом заявил ее генеральный секретарь Станислав Зась после заседания комитета в Госдуме РФ.

"Вчера был завершен вывод наших миротворцев из Казахстана... Все сто процентов вышли живыми и здоровыми, потерь у нас нет, вся техника выведена, запасы вывезены, и операция завершена успешно", - цитирует его РИА Новости.

Зась заверил, что организация продолжит работу над укреплением военной составляющей, а также практическую деятельность по борьбе с терроризмом, включая ликвидацию каналов вербовки и финансирования, с нелегальной миграцией и наркотрафиком.

Генсек уточнил, что радикальных изменений в деятельности ОДКБ после событий в Казахстане не требуется, поскольку система доказала свою эффективность, но определенные выводы все же будут сделаны.