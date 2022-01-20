Суд в Тбилиси освободил под залог доставивших Саакашвили в Грузию

20 янв. 12:59

Тбилисский городской суд сегодня освободил под залог четырех подельников экс-президента страны Михаила Саакашвили, которые помогали ему незаконно попасть в Грузию из Украины.

Четверо граждан Грузии - Элгуджа Цомая, Гиоргий Нариманидзе, Зураб и Шалва Цоцория – ранее были задержаны по делу о незаконном пересечении границы Грузии бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили. В суде они предъявленные прокуратурой обвинения, а ранее сотрудничали со следствием, - передает "Интерфакс".

Известно, что Цомая на своем грузовом автотранспорте тайно провез Саакашвили на корабле из Украины в грузинский порт Поти, а остальные подсудимые помогали Саакашвили преодолеть путь из Поти в Тбилиси.

Согласно решению суда, каждый из подсудимых в течение месяца должен внести залог в размере 5 тыс лари ($1623).