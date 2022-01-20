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В Кремле заявили о возможном новом разговоре Путина с Байденом

В Кремле заявили о возможном новом разговоре Путина с Байденом

Диалог лидеров России и США не исключен, общение полезно для обоих государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы тоже не исключаем очередного общения двух президентов. Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств", - приводит слова Пескова РИА Новости.

При этом представитель Кремля отметил, что после того, как "нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами", президенты посчитают нужным связаться и поговорить.

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