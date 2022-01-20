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УФСБ Дагестана раскрыло целую сеть майнинга криптовалют

УФСБ Дагестана раскрыло целую сеть майнинга криптовалют

Сотрудники УФСБ Дагестана пресекли на территории региона деятельность целой сети майнинговых криптоферм, - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

"Пресечена противоправная деятельность сети "криптоферм", незаконно действовавших на территориях городов Махачкала и Кизляр, а также сел Кульзеб и Новое Гадари Кизилюртовского района Дагестана… Сеть включала в себя 4343 единицы компьютерной техники, общая стоимость которой составила более 500 млн рублей", – говорится в сообщении, передает РИА Новости.

По предварительным данным, сеть незаконно потребляла в час около 8 МВт электроэнергии, сейчас филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" производит точный расчет суммы нанесенного компании материального ущерба.

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