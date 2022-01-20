МИД РФ: отношения Азербайджана и Украины - суверенное право двух стран

20 янв. 12:39

Выстраивание связей между Азербайджаном и Украиной - суверенное право двух государств, однако эти контакты не должны быть направлены против третьих стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским 14 января в Киеве.

"Выстраивание двусторонних отношений - это суверенное право каждого государства. Важно, чтобы эти связи и контакты не были направлены против третьих стран. Мы исходим из этой принципиальной позиции как в выстраивании своих контактов с другими странами, так ожидаем подобного подхода и от наших партнеров", - приводит ее слова РИА Новости.

Напомним, 18 января по инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор Ильхама Алиева и Владимира Путины. Главы государств обсудили проблематику внутриукраинского урегулирования и события в Казахстане.