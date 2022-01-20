Эбрахим Раиси: Иран верит в развитие отношений с дружественной Россией

20 янв. 12:30

Президент Ирана Эбрахим Раиси в рамках двухдневного визита в Россию выступил сегодня в Государственной Думе. Напомним, накануне с ним провел переговоры президент России Владимир Путин, а сегодня утром - спикер ГД Вячеслав Володин.



Свою речь Эбрахим Раиси начал со слов благодарности. "Я хотел бы выразить признательность российскому правительству и народу, поблагодарить за очень теплую встречу и гостеприимство, которое было оказано мне и сопровождающим членам моей делегации в прекрасном городе Москве. Искренне всех вас благодарю", - сказал он, поблагодарив также спикера Госдумы Вячеслава Володина и главу Комитета по международным делам Леонида Слуцкого за организацию выступления в российском парламенте.



"Пользуясь возможностью, хотел бы всех вас поздравить с наступившим Рождеством, всех христиан, всех людей, которые веруют в авраамические религии и верят в человечество. Еще хочу народ России, правительство России поздравить с наступившим Новым годом. Народ Ирана и исламский мир придают огромное значение и уважают Иисуса Христа и его мать Марию. В соответствии с нашими кораническими учениями, мы верим в то, что самый главный посыл, общий между всеми авраамическими религиями, – это духовное усовершенствование человечества через поклонение перед престолом Божьим, которое приведет к распространению мира, искренности и самых высоких проявлений человечности", - заявил президент Ирана.



"Во время встречи с господином председателем Государственной Думы после моей инаугурации я сказал, что у наших высших лиц есть очень серьезная воля к развитию и расширению отношений с РФ. Я хотел бы сделать сегодня акцент на данной воле: мы верим в непременное развитие отношений с дружественной страной Россией. Мы верили в это, и будем в это верить. Сегодня, к счастью, есть очень хорошие и ясные перспективы для развития отношений на двустороннем, региональном и международном уровнях. Укрепление наших связей приведет к развитию экономик двух стран, а также мира и безопасности в регионе и на международном уровне. Есть очень много возможностей в сфере экономики, использование которых приведет к увеличению влияния наших стран в нашем географическом пространстве, а это усилит нашу синергию", - подчеркнул Эбрахим Раиси.



"Исламская Республика Иран выступает за максимальное взаимодействие со всеми странами мира, в том числе со своими соседними странами-единомышленниками. Цель этого взаимодействия заключается в реализации общих интересов народов, а также в формировании глобального цивилизованного общества. Такое сотрудничество возможно только через реализацию и приверженность справедливости, нравственности и духовности. Несомненно, корень того, что мы сегодня видим в человеческом обществе и страдаем от этого – это, конечно же, оторванность политики от нравственности и духовности. Насилие, терроризм, распад института семьи, распространение наркотических средств – это результат такой оторванности. Вместо того, чтобы распространять справедливость, институализируются гнет и притеснение, создается доминирование одних стран над другими. Международные отношения, основанные на доминировании и господстве, ведут к войне, дестабилизации и расколу между народами", - обратил внимание он.

"Провал политики военных кампаний и походов, завершившийся выходом американцев из Афганистана и Ирака, означает только одно – народы сопротивляются такой политике. Модель сотрудничества между Ираном и Россией в Сирии, в свою очередь, является успешной. Она стала возможной при поддержке народа и правительства Сирии, что гарантирует независимость государства и ведет к прочному миру и безопасности в регионе. В этом контексте хочу поблагодарить РФ за сотрудничество при мудром управлении президента РФ господина Путина, оно может стать эффективной моделью для развития наших отношений в различных направлениях. Война против терроризма – это часть войны против доминирования, так как терроризм – это один из плодов общества доминирования. США сейчас находятся в самой слабой своей позиции, а сила независимых государств продолжает расти. В то же время, мы видим, что желание экспансионистской политики не исчезло", - заявил президент Ирана.

Деструктивные действия Запада реализуются через санкции. "И они стараются менять местами угнетателя и угнетенного в общественном мнении. Поэтому сложилась такая демоническая коалиция американцев с террористами как в Сирии, так и в Афганистане, это видно невооруженным глазом. У них есть очень сложные планы по переброске террористов в различные регионы – от Кавказа до Центральной Азии. Они этим уже занимаются. НАТО занимается проникновением в географические пространства различных стран под самыми разными предлогами и прикрытиями. Опять же, они угрожают независимым государствам. Распространение западной модели и противостояние независимым демократиям, противостояние самоидентификации народов, культуре и традициям народов входит в повестку дня НАТО. Но обман, заложенный в основу их поведения, приведет к их распаду", - заверил Эбрахим Раиси.



"Введение санкций против народов – это одна из форм нового господства. Противостояние этому нуждается в сотрудничестве независимых государств и в коллективном ответе. Иначе они продолжат вводить санкции. Они вводят санкции даже против своих союзников. Американцы говорят, что введут санкции против Ирана из-за его ядерной деятельности, но все знают, что эта ядерная деятельность законна и находится под постоянным контролем МАГАТЭ. Более 15 раз МАГАТЭ давала отчет и подтверждала, что ядерная деятельность Ирана осуществляется в соответствии с законом и никаких нарушений нет. Иран выполняет обязательства, в то время как американцы официально вышли из договоренностей, а европейцы не выполняют своих обязательств. Политика ИРИ в соответствии с указанием верховного лидера заключается в том, что мы не занимаемся созданием ядерного оружия. Этого нет в нашей оборонной стратегии. Мы не хотим ничего, кроме реализации своих прав. ИРИ серьезно настроена на достижение договоренностей при условии, что противоположные стороны хотят эффективно снять санкции", - обратил внимание он.



"Находясь под огромным экономическим давлением, мы, тем не менее, имеем большие экономические возможности, в частности, в области энергетики, торговли, сельского хозяйства, промышленности и высоких технологий. Это создает хорошие предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества на двустороннем или многостороннем уровнях. В этом же контексте достигнуты фундаментальные договоренности между ИРИ и РФ, которые приведут к очень большому скачку в наших торгово-экономических отношениях, принесут пользу нашим народам и поспособствуют эффективному региональному сотрудничеству, миру и безопасности в различных регионах мира. Привилегированное географическое положение ИРИ, в частности, наличие МТК "Север-Юг", даст возможность развития менее затратной торговли от Индии до России и Европы, позволит обеспечить устойчивый характер нашим двусторонним отношениям, сделать их более выгодными", - сообщил Эбрахим Раиси.



"Накануне я около трех часов говорил с уважаемым президентом РФ господином Путиным. Я видел, что у нас есть общие позиции по двусторонним, многосторонним, региональным и международным отношениям. Я понял, что у нас очень много общих позиций по всем этим направлениям, а по многим вопросам – идентичная позиция. С той волей, которую я вижу в наших официальных лицах, а также с учетом тех потенциальных возможностей, которые есть в Иране и России, существует готовая почва для развития отношений между нашими странами. Мы намерены заниматься этим в сфере политики, экономики, торговли, науки, а также культуры и многих других сферах. Вместе с Владимиром Путиным мы сделали акцент на том, что нынешний уровень отношений между Ираном и Россией неприемлемо низкий. Следует предпринять большие шаги для развития наших отношений, и мы полны решимости добиться этого", - заключил президент Ирана.