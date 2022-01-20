Вячеслав Володин встретился с Эбрахимом Раиси

20 янв. 12:37

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сегодня провел встречу с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Такое сообщение опубликовано на сайте нижней палаты российского парламента.

"Надеюсь, ваш приезд позволит нам еще более активно развивать отношения в рамках парламентского измерения", - обратился спикер ГД.

Вячеслав Володин обратил внимание, что задача Госдумы заключается в совершении всех возможных шагов для законодательного обеспечения реализации решений, которые достигаются на высшем уровне между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Он указал на развитие отношений между парламентами России и ИРИ, отметил появление новых форм сотрудничества, рассказал о планах провести в ближайшем будущем межпарламентскую комиссию высокого уровня.

"Эта форма сотрудничества позволяет нам наполнить диалог конкретным содержанием, используя парламентские возможности решать вопросы, что однозначно сделает лучше наши отношения. Конечно, от этого выиграют народы наших стран", - пояснил Вячеслав Володин.

Эбрахим Раиси, в свою очередь, отметил, что посещение Государственной Думы для него "огромная честь и удовольствие".