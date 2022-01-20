В Дагестане обновили ДК

20 янв. 12:33

Обновленный дом культуры по нацпроекту открыли в дагестанском селе Верхний Арши, информирует пресс-служба Министерства культуры Дагестана.

Сообщается, что учреждение оснастили необходимым световым и звуковым оборудованием, "одеждой" сцены, музыкальными инструментами. "Помимо этого, для артистов дома культуры удалось приобрести новые национальные костюмы",- приводит сообщение ТАСС.

По словам главы муниципалитета Шамиля Дабишева, на сегодняшний день в районе ни в одном учреждении культуры нет подобного звукового оснащения и такого клуба.