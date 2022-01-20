Чеченские строители перевыполнили годовой план по объему ввода жилья

20 янв. 12:24

Чеченские строители в минувшем году на треть перевыполнили план по вводу нового жилья, - сообщил замминистра строительства и ЖКХ субъекта Ислам Тунтаев.

"В Чечне активно развивается жилищное строительство, повышение доступности жилья для населения. Только в прошлом году в эксплуатацию введено более 1 млн кв. м жилья, что составляет 133% от планового показателя", - цитирует собеседника ТАСС.

Более половины из введенных строений - индивидуальные дома общей площадью 882,8 тыс кв м, доля многоквартирных жилых домов по площади составила 141,59 тыс кв м.

На сегодняшний день в Чечне возводятся еще 54 многоквартирных дома общей площадью более 667 тыс кв м, - добавил замминистра.