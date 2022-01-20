Главбух компании уклонился от уплаты почти 50 млн рублей налога в Кабардино-Балкарии

20 янв. 12:19

В Кабардино-Балкарии открыто уголовное дело против главного бухгалтера ООО "Капитал-Инвест", которого подозревают в уклонении от уплаты налогов, причем в особо крупном размере (п. "б" ч.2 ст.199 УК РФ). Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по республике.

Как установило следствие, сотрудник с 2017 по 2020 год умышленно включал в налоговые декларации компании заведомо ложные данные и уклонился от уплаты НДС на сумму 49 579 829 рублей.

Идет расследование, следствие примет меры для возмещения в бюджет неуплаченных налогов.